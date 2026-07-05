Mikel Merino: “La eficacia será clave, cambia el contexto”

“Cuando juegas contra equipos de este nivel, la eficacia y aprovechar las ocasiones que tienes es clave. Cambia el contexto del partido. Será muy importante estar finos”, apuntó en zona mixta.

“Aquí estamos para aprender y de ese partido -la final de la Liga de Naciones perdida ante Portugal en 2025- aprendimos mucho. Portugal tiene muchas cualidades colectivas e individuales. Son jugadores que te pueden meter un gol y decantar el partido; la concentración durante 90 minutos va a ser clave mañana”, continuó.

“Llegamos con ganas y confianza. El equipo dio buena cara contra Austria. Sabiendo que es una cita histórica contra un gran rival y queremos hacerlo muy bien”, añadió.

Por otro lado, apuntó que “mucho del partido” se decidirá en el centro del campo, potente en ambas selecciones, y ponderó la figura de Cristiano Ronaldo.

“Lo estoy viendo muy bien. Poco se puede decir de él, una leyenda del deporte y de los mejores de la historia. Esta haciendo unos números espectaculares, el líder de esta selección y habrá que tener cuidado con el”, aseguró.

Además, después de bromear con la imagen de Marcos Llorente, Marc Pubill y Ferran Torres tomando el sol antes del entrenamiento, asegurando que “no” sabe “qué decir” y que “está temperatura es demasiado” para él -34 grados centígrados-, aseguró sentirse “cerca del 100 %” tras una temporada marcada por una lesión en el pie sufrida a finales de enero hasta finales de mayo.

“Luis de la Fuente fue importantísimo para mí. Desde el inicio de la lesión estuvo ayudándome y encima mio. No pensando en el Mundial, fueron conversaciones de dos personas que tienen buena relación. Se preocupó por mi mujer y por el niño. Ha sido un apoyo fundamental para mi y para poder estar aquí”, declaró.

“Estoy intentando estar cerca de ese 100 %. Necesitas unas semanas para coger ese punto y estamos en ello. Me han ayudado mucho los minutos que he tenido, encontrándome mejor. Espero poder seguir así y preparado para cuando me necesite el míster”, completó.