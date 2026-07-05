Fútbol Internacional
05 de julio de 2026 a la - 13:30

Mikel Merino: “La eficacia será clave, cambia el contexto”

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Dallas (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Mikel Merino, futbolista de la selección española, aseguró que “la eficacia será clave” en la eliminatoria de octavos de final del Mundial de este lunes contra Portugal, ya que “cambia el contexto del partido”.

Por EFE

“Cuando juegas contra equipos de este nivel, la eficacia y aprovechar las ocasiones que tienes es clave. Cambia el contexto del partido. Será muy importante estar finos”, apuntó en zona mixta.

“Aquí estamos para aprender y de ese partido -la final de la Liga de Naciones perdida ante Portugal en 2025- aprendimos mucho. Portugal tiene muchas cualidades colectivas e individuales. Son jugadores que te pueden meter un gol y decantar el partido; la concentración durante 90 minutos va a ser clave mañana”, continuó.

“Llegamos con ganas y confianza. El equipo dio buena cara contra Austria. Sabiendo que es una cita histórica contra un gran rival y queremos hacerlo muy bien”, añadió.

Por otro lado, apuntó que “mucho del partido” se decidirá en el centro del campo, potente en ambas selecciones, y ponderó la figura de Cristiano Ronaldo.

“Lo estoy viendo muy bien. Poco se puede decir de él, una leyenda del deporte y de los mejores de la historia. Esta haciendo unos números espectaculares, el líder de esta selección y habrá que tener cuidado con el”, aseguró.

Además, después de bromear con la imagen de Marcos Llorente, Marc Pubill y Ferran Torres tomando el sol antes del entrenamiento, asegurando que “no” sabe “qué decir” y que “está temperatura es demasiado” para él -34 grados centígrados-, aseguró sentirse “cerca del 100 %” tras una temporada marcada por una lesión en el pie sufrida a finales de enero hasta finales de mayo.

“Luis de la Fuente fue importantísimo para mí. Desde el inicio de la lesión estuvo ayudándome y encima mio. No pensando en el Mundial, fueron conversaciones de dos personas que tienen buena relación. Se preocupó por mi mujer y por el niño. Ha sido un apoyo fundamental para mi y para poder estar aquí”, declaró.

“Estoy intentando estar cerca de ese 100 %. Necesitas unas semanas para coger ese punto y estamos en ello. Me han ayudado mucho los minutos que he tenido, encontrándome mejor. Espero poder seguir así y preparado para cuando me necesite el míster”, completó.