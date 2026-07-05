Nico Williams vuelve con el grupo

El extremo de la selección española inició la concentración con una lesión muscular y, tras su vuelta a los terrenos de juego, sufrió otro percance tras una entrada por detrás del uruguayo Nico de la Cruz en el minuto 85 del último partido de la fase de grupos.

Tras esto, Nico Williams ha seguido un plan específico de recuperación con el objetivo de volver a tener minutos en este Mundial. Algo que, tras volver a entrenar con el grupo y completar casi todo el entrenamiento, sería ya en cuartos de final, en caso de que España logre eliminar a Portugal.

Una sesión marcada por el calor en el Estadio Cotton Bowl, con 34 grados, en la que Yeremy Pino sí que completó de nuevo la sesión y, tras sufrir un esguince acromioclavicular ante Uruguay, está preparado para volver a tener minutos contra Portugal si Luis de la Fuente lo ve oportuno.

Un seleccionador que aprovechó el último entrenamiento antes del partido ante Portugal para afinar detalles de cara a un partido en el que se enfrenta al rival que le ganó el título de la Liga de Naciones en 2025.

Una final que se decidió en los penaltis, 5-3 a favor de Portugal, por lo que España dedicó una parte del entrenamiento a practicar la potencial tanda que puede definir la eliminatoria de este 6 de julio en Dallas.

Partido que se disputará en un campo techado y que dispone de sistema de aire acondicionado.