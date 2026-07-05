Roberto Martínez: “Una pena enfrentarse a España, sería una final fantástica”

“Nosotros cuando preparamos el Mundial se preparan los tres partidos de fase de grupos y luego entras en otro Mundial, a las eliminatorias. Y ahí se prepara más lo nuestro. Somos dos países cercanos, vecinos y casi hermanos. Es una fiesta del fútbol ibérico. Una pena enfrentarse ahora, yo pensaba que sería un final fantástica”, dijo en rueda de prensa.

“El respeto con Luis de la Fuente es mutuo. Es un partido que tiene mucha importancia porque somos dos equipos con una idea muy parecida. Necesitamos el balón y construimos el equipo en base al talento individual. Mañana es un partido de los jugadores y es un orgullo estar en esta posición”, añadió.

“Nosotros estamos más enfocados en lo que hicimos durante el último partido más que en la final de la Liga de Naciones. Hay jugadores diferentes. Lo importante será la personalidad de nuestra selección. Tenemos que ser auténticos. Tenemos un rival espectacular al que nos vamos a enfrentar”, analizó sobre el enfrentamiento más reciente entre ambas, en la final de la Liga de Naciones de 2025, con victoria de Portugal en los penaltis.

Un partido que enfrentará a Roberto Martínez a su país de nacimiento, aunque nunca trabajó en España al marcharse joven como entrenador.

“Mi caso es diferente porque nunca trabajé en España, aunque parezca increíble. Quiero estar muy cerca de mis futbolistas y estoy muy agradecido por la fortaleza y el apoyo del pueblo portugués durante el Mundial. Entrenar a Portugal es un orgullo increíble y nos centramos en lo que la selección representa para todos nosotros”, dijo.

Además, Roberto Martínez aseguró que su equipo ha ido creciendo durante el torneo.

“Cuando llegamos al Mundial nosotros siempre intentamos crecer a través de los partidos. Y es lo que hicimos. Se trata de seguir mejorando y vivir los diferentes aspectos que tiene este torneo. Uno no elige su camino y tenemos que ofrecer nuestro mejor nivel”, apuntó.

“Cada partido fue un paso que nos ayudó a crecer. Pero estamos aquí para rendir mejor contra España y seguir adelante en el Mundial y ahora estamos preparados para ofrecer un mejor nivel”, añadió.

Por otro lado, puso en valor a sus jugadores al ser cuestionado sobre unas declaraciones de Rodrigo Hernández, capitán de España, de que la selección española cuenta con el mejor centro del campo del mundo.

“Es el estilo. La capacidad técnica de mantener el balón. Sus centrocampistas mantienen la idea del primer título de España. Nosotros nos centramos en lo nuestro y Portugal con 10 millones de habitantes es un ejemplo en cuanto a formación de jugadores”, destacó.

Por último, comparó a Cristiano Ronaldo con Lamine Yamal.

“Jugadores completamente diferentes. Lamine Yamal es un jugador muy joven que ha mostrado que es capaz de lidiar con la presión y generar muchas cosas en los partidos. Y Cristiano Ronaldo se trata de una figura emblemática, adaptándose a diferentes posiciones y capaz de ser determinante en un partido”, señaló.