Y ahora Francia-Marruecos en cuartos, la revancha de las semifinales del último Mundial

El más reciente corresponde al último Mundial de Catar. El 14 de diciembre de 2022, en el estadio Al Bayt, Francia se impuso por 2-0, porque dominó casi siempre el encuentro, a su favor el marcador desde el minuto 5, cuando Theo Hernández, con una media volea, adelantó al equipo galo casi al empezar el choque, más allá de algún posterior sobresalto.

Un golpe para Marruecos y un factor con el que jugar para el equipo de Didier Deschamps, bien protegido, seguro atrás y aun más ganador con el 2-0 de Randal Kolo Muani en el minuto 79, que ya sentenció el pase a la final del Mundial contra Argentina, con la que logró igualar un 0-2, forzar la prórroga y luego, con el 3-3, llegar a los penaltis, donde cayó finalmente ante Lionel Messi y compañía.

De hace tres años y medio a ahora, Francia mantiene a nueve futbolistas en la convocatoria: los laterales Theo Hernández y Jules Koundé; los centrales Dayot Upamecano y William Saliba (entonces suplentes, ahora titulares), además de Ibrahima Konaté; los centrocampistas Aurelien Tchouameni y Adrien Rabiot; y los delanteros Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

En Marruecos siguen ocho de un Mundial a otro: los porteros Yassine Bono, Ahmed Reda Tagnaouti y Munir El Kajoui; los defensas Achraf Hakimi y Noussair Mazraoui; los centrocampistas Sofiane Amrabat y Azzedine Ounahi y el atacante Bilal El Khanouss.

Es el último de los seis choques entre ambas selecciones a lo largo de su historia, de los que Francia sólo perdió uno: el viernes 29 de mayo de 1998, en Casablanca, en el Torneo Hassan II, con Didier Deschamps como centrocampista, Zinedine Zidane o Lauren Blanc entre otros en el once dispuesto por Aime Jacquet.

El marcador fue 2-2. Primero marcó Salaheddin Basir para los locales en el minuto 9, después empató Laurent Blanc para los visitantes en el 23 y se repitió la historia después, con el 2-1 de Bassir y el 2-2 de Youri Djorkaeff, en el 64 y el 73, respectivamente. Djordkaeff había entrado al terreno de juego en el 63 en sustitución de Zinedine Zidane. La posterior tanda de penaltis dio el triunfo a la selección marroquí por 6-5.

En sus otros cuatro enfrentamientos, todos amistosos, Francia ganó tres de ellos: 1-5 el 6 de junio del año 2000, con los goles de Thierry Henry, Youri Djorkaeff, Christophe Dugarry, Nicolas Anelka y Sylvain Wiltord; 1-0 el 20 de enero de 1999, con el tanto en el Velodrome de Marsella anotado por Youri Djorkaeff; y 2-1 el 5 de febrero de 1988, con los goles de Lemriss Abdelmajid en una portería y otra, uno en propia puerta, y el ganador francés de Yannick Stopyra.

Su otro choque, el 16 de noviembre de 2007, terminó en empate a dos en París: Sektioui adelantó a Marruecos en el minuto 8, Sidney Govou igualó en el 15, Samir Nasri anotó el 2-1 y Mokhtari, ya en el tramo final, niveló el duelo con el 2-2.