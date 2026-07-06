Comisario de Deportes de la UE tacha de "equivocado" el indulto de la FIFA a Balogun

"Muchos aficionados al fútbol, ​​incluidos exjugadores, ya se han pronunciado sobre la suspensión de Balogun. Como aficionado, también creo que fue una decisión equivocada", dijo el político maltés a través de redes sociales.

El comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte de la UE añadió que las decisiones sobre las reglas y los asuntos deportivos "corresponden a los organismos deportivos, no a los políticos", y subrayó que influir en las decisiones deportivas "socavaría la autonomía del deporte".

Micallef también destacó la necesidad de actuar ante "la instrumentalización del deporte con fines políticos".

Preguntada por la decisión de la FIFA en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, la portavoz comunitaria Eva Hrncirova evitó pronunciarse hoy sobre casos particulares, aunque también llamó a respetar "la autonomía del deporte" y el derecho de las federaciones competentes a "decidir bajo su criterio", y subrayó la necesidad de que eso se haga "con criterios objetivos y transparentes".

Las críticas de la CE se suman a las expresadas por la Real Federación de fútbol belga y el Ejecutivo de este país a la decisión del Comité Disciplinario de la FIFA de conceder el indulto a Balogun, máximo artillero del combinado estadounidense con 3 dianas en este Mundial de 2026.

El delantero del Mónaco fue expulsado con roja directa en el segundo tiempo del partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina, tras consulta del árbitro al VAR.

La FIFA ha argumentado que su decisión de suspender el efecto de la roja está sustentada en el artículo 27 de su Código Disciplinario que le faculta para decidir por "la suspensión de la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su agradecimiento a la FIFA "por hacer lo correcto" y revertir lo que consideró "una gran injusticia".

Estados Unidos y Bélgica jugarán este martes en Seattle por un cupo en los cuartos de final del Mundial.