Fútbol Internacional
08 de julio de 2026 a la - 09:10

El Athletic confirma el traspaso de Unai Gómez al Udinese

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Bilbao, 8 jul (EFE).- El Athletic Club ha confirmado el traspaso al Udinese de Unai Gómez tras alcanzar un acuerdo con el club italiano con el que "ingresa una cantidad fija por la transferencia" del futbolista y además "se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y derecho de tanteo".

Por EFE

Gómez, de 23 años, se formó en Lezama desde categoría alevín y debutó con el primer equipo el 12 de agosto de 2023 a las órdenes de Ernesto Valverde en un partido frente al Real Madrid en San Mamés.

En las tres últimas campañas, el centrocampista vizcaíno ha disputado un total de 117 partidos -83 partidos de Liga, 12 de Copa del Rey, 7 de Liga de Campeones, 13 de Liga Europa y 2 de Supercopa- en los que ha marcado 6 goles.

El Udinese, por su parte, ha confirmado que el futbolista de Bermeo ha firmado un contrato con el club italiano hasta 2031.