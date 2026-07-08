El Athletic confirma el traspaso de Unai Gómez al Udinese

Gómez, de 23 años, se formó en Lezama desde categoría alevín y debutó con el primer equipo el 12 de agosto de 2023 a las órdenes de Ernesto Valverde en un partido frente al Real Madrid en San Mamés.

En las tres últimas campañas, el centrocampista vizcaíno ha disputado un total de 117 partidos -83 partidos de Liga, 12 de Copa del Rey, 7 de Liga de Campeones, 13 de Liga Europa y 2 de Supercopa- en los que ha marcado 6 goles.

El Udinese, por su parte, ha confirmado que el futbolista de Bermeo ha firmado un contrato con el club italiano hasta 2031.