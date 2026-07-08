Hugo Martínez presentado en el Deportes Limache

Con 26 años, el volante ofensivo cerró un ciclo histórico en Libertad, club en el cual realizó las divisiones formativas y dio sus primeros pasos en el profesionalismo en 2018. Su desvinculación de la entidad gumarela se concretó a mediados de este 2026, optando por tomar rumbos distintos tras casi una década en Tuyucuá, pese a que le restaba aún seis meses de contrato.

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En su nuevo hogar en territorio transandino, el “Chori” no estará solo; el vestuario de Limache cuenta con presencia guaraní, donde compartirá plantel con sus compatriotas, el defensor formado en Olimpia Axel Alfonzo, quien llegó a inicios de la temporada y el mediocampista canterano de Guaraní, Ramón Martínez, quien había arribado a la institución en diciembre del año pasado.

Un palmarés dorado en Tuyucuá

El futbolista, oriundo de Santa Elena —donde dio sus primeras patadas al balón en el 5 de Octubre de la Liga del Yhaguy—, se despide de la institución de la capital de Paraguay dejando una huella imborrable y las vitrinas cargadas de éxitos.

A lo largo de su estadía en Libertad, el volante creativo acumuló una impresionante cantidad de conquistas, cosechando seis títulos de Primera División de la Liga paraguaya, dos trofeos de la Copa Paraguay y una corona en la Supercopa Paraguay.

Además de su palmarés, el mediocampista sumó regularidad y experiencia en los escenarios más exigentes del continente, alcanzando un total de 149 partidos oficiales disputados entre los torneos locales y las competencias internacionales de la Conmebol, incluyendo la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.