¿Interés de Manchester United en Orlando Gill?

Según reportes de la BBC de Londres, que se hace eco de una información adelantada por el portal especializado fichajes.net, el paraguayo Orlando Gill (26) se encuentra en la órbita del Manchester United como uno de sus objetivos prioritarios para este mercado.

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“El Manchester United busca reforzar varias posiciones de cara a la próxima temporada y la portería vuelve a estar bajo análisis. Por eso, la aparición de Orlando Gill en el Mundial 2026 ha llamado tanto la atención dentro del club inglés”, afirma la referida fuente.

Juventud, madurez y un físico ideal para la Premier

Según el mismo reporte cuerpo técnico de los Red Devils tiene claro el diagnóstico. Consideran indispensable elevar el nivel de competencia interna en el arco y blindar una zona donde la presión es absoluta. En ese escenario, el perfil del arquero compatriota encaja con la política de fichajes que pretenden activar en Old Trafford para este período estival.

No buscan un futbolista en el epílogo de su trayectoria ni tampoco un proyecto a largo plazo sin rodaje en la alta competencia. Con 26 años, Gill atraviesa la edad idónea para un guardameta: atesora el aplomo necesario para asumir grandes desafíos y, al mismo tiempo, un notable potencial de evolución. Esta conjunción de presente y proyección es lo que terminaría de seducir a la secretaría técnica británica.

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A esto se le suma una condición atlética y su imponente altura de 1,98 m de estatura. En el exigente ecosistema de la Premier League —donde el juego aéreo, los balones detenidos y los choques en el área chica son moneda corriente—, los casi dos metros de estatura del paraguayo emergen como un argumento sumamente atractivo.

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La cotización de una de las revelaciones del Mundial 2026

Con las cartas sobre la mesa, el desenlace de esta historia depende ahora de los movimientos que decida hacer la entidad inglesa. Si el Manchester United formaliza su interés, la directiva de San Lorenzo de Almagro deberá sentarse a evaluar la propuesta, mientras el futbolista analiza el que podría ser el desafío más trascendental de su carrera profesional en uno de los clubes más grandes del planeta.

Lo único certero es que el surgido en 13 de Junio de Reducto dejó de ser simplemente el arquero que descolló con Paraguay en la Copa del Mundo; hoy es una pieza codiciada del mercado y su futuro podría estar en el fútbol inglés. Respecto a las condiciones de su salida, San Lorenzo de Almagro, propietario de los derechos federativos del jugador, habría blindado al portero fijando su cláusula de rescisión en 7 millones de dólares para cualquier club que intente concretar su traspaso.