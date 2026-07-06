Orlando Gill: de las dudas a la consolidación como figura de la Albirroja en el Mundial 2026

El camino de Orlando Gill en el Mundial 2026 ha sido una montaña rusa de emociones. Pocos días antes del debut, su confirmación como titular en la portería de la selección paraguaya generó incertidumbre en la hinchada y el periodismo.

Sin embargo, tras la dura caída inicial ante Estados Unidos y el posterior crecimiento del equipo, el guardameta de San Lorenzo de Almagro terminó erigiéndose como uno de los grandes estandartes de la Albirroja, ganándose el respeto del público y el reconocimiento internacional.

Ya en Paraguay, compartiendo con su familia, el “gigante” portero reflexionó sobre lo vivido: “Mi carrera fue muy rápida. En menos de dos años llegar a la selección mayor, estar en una convocatoria, más en un mundial a mi corta edad, y ser el arquero titular, es un logro tremendo”, confesó.

Ante la presión de asumir la titularidad, Gill reveló que el apoyo fue clave. “El profe (Gustavo Alfaro) y Justo Villar (exarquero albirrojo) me hablaron unos días antes, me dieron su apoyo y consejos; lo tomé con mucha responsabilidad”, comentó.

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Sobre las críticas recibidas tras el primer partido, lejos de desmoronarse, las utilizó como combustible: “Me ayudaron a seguir mejorando. Porque un arquero tiene que hacer eso, tratar de superarse todos los días”.

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Uno de los puntos altos de su participación fue el enfrentamiento contra Alemania. Gill destacó el orgullo que sintió al aguantar el asedio germano y llevar el duelo hasta la definición por penales, donde se lució con atajadas clave.

“Al primer penalero (Havertz) lo tenía bien estudiado, y una vez que detuve ese penal, pude estar más tranquilo”, explicó. Incluso, reveló una faceta audaz: “Estaba con toda la confianza para patear algún penal si hacía falta”.

El arquero reconoce que la eliminación ante Francia en octavos de final dejó una espina clavada, especialmente por la convicción de que, de haber llegado a la tanda de penales, el equipo podría haber dado el salto a cuartos.

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Hoy, con la calma post torneo, Gill asimila el impacto de su actuación. Aunque mantiene los pies sobre la tierra, los rumores sobre el interés de equipos europeos no cesan. “Me dijeron que hay interés, pero todavía no hay una oferta formal”, aclaró el jugador, quien ya comienza a visualizar lo que será el próximo capítulo de su prometedora carrera profesional.