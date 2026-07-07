Orlando Gill visitó el Hospital Acosta Ñu y regaló sonrisas a pacientes

La imagen de Orlando Gill sigue creciendo dentro y fuera de la cancha. Uno de los grandes protagonistas de la gran campaña de la Albirroja al Mundial 2026 protagonizó este martes un gesto que fue ampliamente celebrado en redes sociales, al visitar el Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”.

El arquero llegó hasta el centro asistencial para acompañar a su ahijado, quien permanecía internado y recibió el alta médica durante la jornada. Sin embargo, su presencia trascendió el ámbito familiar y se convirtió en un momento especial para decenas de niños, familiares y funcionarios.

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Una visita que llevó alegría

A través de su cuenta oficial de Facebook, el Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” destacó la visita del guardameta y el impacto positivo que tuvo entre los pacientes.

“Orlando Gill, arquero de la Albirroja, compartió con funcionarios y pacientes del Hospital General Pediátrico ‘Niños de Acosta Ñu’ durante la visita a su ahijado, quien hasta ese momento se encontraba internado”, publicó la institución.

El hospital describió la presencia del futbolista como “una atajada al dolor y un pase directo a la felicidad” para quienes pudieron conversar con él, tomarse fotografías y recibir un autógrafo como recuerdo.

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Reconocimiento al personal de salud

Además del contacto con los niños internados, Gill aprovechó la ocasión para destacar el trabajo de los profesionales del centro asistencial.

Según informó el hospital, el arquero expresó su agradecimiento por la atención brindada a su ahijado, quien finalmente recibió el alta médica este martes, poniendo fin a su proceso de internación.

La publicación concluyó con un mensaje de reconocimiento al futbolista: “¡Gracias, Orlando, por la visita!”, acompañado de fotografías que muestran el encuentro con pacientes y trabajadores del hospital.