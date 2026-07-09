De la Fuente dice que de Scaloni comparte "todos sus planteamientos"

Para De la Fuente, lo importante reside en "gestionar un grupo más allá de lo táctico, gestión de grupo, profesionales, darles lo que necesitan, seleccionar a los que se adaptan y se integran en una idea y que se sumen", dijo en una rueda de prensa previa al duelo contra Bélgica en el Estadio de Los Ángeles.

"Este modelo funciona y tratamos de unir y hacer todo sobre el grupo, es nuestra base", insistió.

España pudo haberse enfrentado a la selección Argentina antes del Mundial en la Copa de Campeones Conmebol-UEFA, también conocida como Finalissima. El torneo se aplazó debido al estallido de Oriente Medio y ante la imposibilidad de encontrar una sede, tuvo que cancelarse de manera definitiva.

El entrenador español se acordó del también argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, por el "liderazgo en valores" que ha buscado transmitir en el fútbol.

De la Fuente reveló que está leyendo un libro de Marco Aurelio que le ha instruido una frase que le viene muy bien "para pensar en grupo": lo que es malo para el panal es malo para la abeja, sentenció.