El defensa uruguayo Patricio Pacífico, cedido de nuevo al Barcelona con opción de compra

El jugador charrúa, de 20 años, se incorporó al Barça Atlètic en el pasado mercado invernal y, tras superar unos problemas musculares, se afianzó como titular, ejerciendo de central y de lateral izquierdo, y anotó un gol en los siete encuentros que disputó en la Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español.

Sin embargo, el 19 de abril sufrió rotura del ligamiento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un partido por la que fue intervenido quirúrgicamente el 4 de mayo y que, según la previsión inicial del Barcelona, le mantendrá unos doce meses de baja.