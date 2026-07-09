El reto de los cuartos

España pasó su primera 'final' del Mundial ante Portugal. El primer partido de máxima exigencia ante un rival que era otra de las favoritas a ser campeona del Mundo. No así Bélgica, una vez finalizada su generación de oro, pero que se clasificó a los cuartos de final tras las dudas de la fase de grupos, una remontada agónica ante Senegal y superar la tensión del ‘caso Balogun’.

Más tranquila ha vivido España los últimos días en Estados Unidos. La victoria ante Portugal reforzó el plan de Luis de la Fuente. Ante Bélgica, repetirá el once titular y con la garantía demostrada de la importancia de los futbolistas de banquillo. Asistencia de Ferran Torres y gol de Mikel Merino para clasificar a la selección española.

Una alineación en la que España aún necesita encontrar la mejor versión de dos futbolistas trascendentales: Lamine Yamal y Pedri.

El extremo, quien inició la concentración del Mundial con una lesión muscular, disputará su quinto partido consecutivo como titular. En el cuarto, ante Portugal, tenía ante él al defensor más duro que se ha encontrado en su carrera deportiva, Nuno Mendes. Este consiguió frenarle pero se retiró lesionado tras una carrera al espacio con Lamine Yamal. Aun así, entró Nelson Semedo al campo y Lamine Yamal no pudo imponerse.

Por una versión estelar del extremo del FC Barcelona pasan muchas de las opciones de España de lograr la segunda estrella de campeona del mundo, igual que por su compañero de club, Pedri.

El propio futbolista reconoció tras el partido ante Portugal que no fue su mejor actuación. No pudo imponerse con balón ni en los duelos. Recuperar al mejor Pedri, como ha ocurrido con Rodri, es clave para que España siga creciendo en el Mundial.

Un torneo que lo sustenta en dos fortalezas: la defensiva, sin encajar gol aún en el torneo y con un Unai Simón que, teniendo en cuenta los partidos desde Qatar 2022, encadena 609 minutos sin recibir un tanto; y la fortaleza de un grupo que se conoce desde categorías inferiores y que en cada partido aparece un protagonista.

Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino... Goleadores que han llevado a España a unos cuartos de final tras vencer a Portugal, una selección, a priori, de más entidad en el torneo.

Lo es porque a Bélgica no se la esperaba a estas alturas. Sobre todo cuando en el minuto 85 de dieciseisavos de final ante Senegal el marcador reflejaba un 0-2 en contra. Consiguieron forzar la prórroga, donde marcaron el tercero y lograron la clasificación.

Un punto de inflexión no sólo por la victoria, también por la mentalidad. Del exceso de precaución en el planteamiento de Rudi García a jugar sin complejos. La receta que Axel Witsel, desde el banquillo, transmitió a su seleccionador con el 0-2 abajo ante Senegal y que Bélgica mostró desde el inicio ante Estados Unidos para golear por 1-4.

De hecho, Bélgica es la tercera selección con más goles del torneo -13- por detrás de Argentina y Francia -14-. Eso sí, su gran reto será superar a Unai Simón.

Y, a la vez, en la portería, con la figura de Thibaut Courtois, está su gran fortaleza. Uno de los mejores porteros del mundo y superviviente de la época dorada de la selección belga. También un Kevin de Bruyne que será titular siempre que las molestias físicas que le impidieron jugar ante Estados Unidos hayan remitido; en la expedición belga son optimistas.

Por su parte, Romelu Lukaku, con 93 goles en 131 partidos, partirá desde el banquillo; un nuevo rol para él desde el que, en este Mundial, ha generado cuatro tantos. Ataque en el que Leandro Trossard es el líder, con libertad de movimientos, y en el que Dodi Lukébakio parte con más opciones que Jérémy Doku.

Bélgica cuenta con la ausencia del centrocampista Amadou Onana, tras sufrir ante Estados Unidos una rotura del ligamento cruzado anterior.

Un partido entre España y Bélgica que ya se dio en cuartos de final del Mundial, en 1986. Entonces, en el estadio Cuauhtemoc de Puebla, en México, después de empatar a uno la clasificación se resolvió en penaltis, donde la selección española cayó después de que el guardameta Jean Maria Pfaff detuviera el quinto penalti a Eloy Olalla.

España: Unai Simón: Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena. Seleccionador: Luis de la Fuente.

Bélgica: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, De Bruyne o Vanaken, Tielemans; Lukébakio, De Ketelaere y Trossard. Seleccionador: Rudi García (FRA).