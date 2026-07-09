Ferran Torres: “Cuanto estás bien mentalmente estás bien en todo lo demás”

“Es algo que se trabaja y se aprende. No creo que nadie nazca fuerte física y mentalmente. Es algo que tienes que ir trabajando y dándole valor, porque es algo que antes no se le daba valor hasta que estabas mal. Cuando estás bien mentalmente estás bien en todo lo demás”, dijo en un vídeo difundido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“Todo lo que pasa, sea bueno o malo, son aprendizajes de la vida. No hay que dramatizar, todo pasa y tiene su porqué. Tienes que coger la parte positiva de cada cosa y darle el valor que tiene. A partir de ahí, pensar que tienes otra oportunidad al día siguiente”, añadió.

El delantero de la selección española ha recibido críticas durante el Mundial por errores en la definición, pero dio la asistencia a Mikel Merino ante Portugal que le valió la clasificación a la selección española a cuartos de final frente a Bélgica.

“Podría haberla dado un poco antes -bromea-, pero la reacción de todo el equipo fue la de un equipo que tiene mucha pasión y ganas de seguir haciendo historia y eso habla de la fortaleza del equipo”, analizó.

Un Ferran que explicó que lleva “una cruz y una virgen” porque le da “mucho apoyo y fe”, algo “muy importante” para él, a la vez que agradeció haber hablado con el exfutbolista David Villa recientemente.

“Los consejos de alguien como él son bienvenidos. Siempre que tengo la oportunidad de hablar con él es una suerte. Me dice que tenga la paciencia porque siempre he marcado y voy a seguir marcando”, aseguró.

Además, señaló que el unirse a la rutina de Marcos Llorente de exponerse al sol antes de los entrenamientos es algo que le “viene muy bien”.

“Sobre todo no estar encerrado en el vestuario porque venimos una hora antes y es mucho tiempo. La Vitamina D siempre es muy importante, el tener ratos de risas, diferentes y nos viene muy bien”, declaró.