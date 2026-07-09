Fútbol Internacional
09 de julio de 2026 a la - 17:30

Griezmann en la grada del Francia-Marruecos 24 horas después de su debut con Orlando City

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Foxborough (EE.UU.), 9 jul (EFE).- El delantero francés Antoine Griezmann no ha querido perderse el duelo de cuartos de final del Mundial entre Francia y Marruecos, disputado este jueves en las afueras de Boston (Estados Unidos), apenas 24 horas después de debutar con el Orlando City.

Por EFE

Griezmann, campeón del mundo en 2018 y el cuarto jugador con más internacionalidades (137) y también con más goles (44) con Francia, se retiró del combinado nacional en 2024.

Hace cuatro años en Catar 2022, Griezmann fue titular en el once de Didier Deschamps en la semifinal que también enfrentó a Francia y Marruecos, con victoria gala.

El delantero francés debutó anoche con su nuevo equipo, el Orlando City de la MLS, en un amistoso contra el Tampa Bay Rowdies de la USL (segunda categoría de fútbol en Estados Unidos) disputado en el Inter&Co Stadium de Orlando.

El equipo de Griezmann derrotó por 6-0 a su rival, con un gol del francés.