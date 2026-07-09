Luis de la Fuente elogia a Francia pero matiza que solo piensa en Bélgica

“Hemos visto el partido de Francia. Ha sido superior, ha ganado bien el partido. Ha demostrado el potencial futbolístico que tiene. Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica. Si pasamos a Bélgica, hablaremos lo que queráis de Francia. Como profesionales, te garantizo que Francia no existe para nosotros”, dijo en la rueda de prensa de la víspera del encuentro contra Bélgica por los cuartos de final.

Francia se clasificó a semifinales del Mundial este jueves tras ganar 2-0 a Marruecos, un pase que espera conseguir España ante los belgas.

“Bélgica es una selección muy potente. Si estamos los dos en cuartos es porque estamos entre los ocho mejores equipos del mundo. Es el partido más difícil al que nos enfrentamos, seguro”, analizó.

Por otro lado, declaró que su equipo sigue progresando en confianza y que llega en buen momento al partido ante los 'Diablos Rojos'.

“Uno va construyendo la confianza y una base más sólida a medida que van pasando los partidos y si vas ganando vas generando confianza. El partido ante Portugal fue importante, pero llegábamos muy bien”, declaró.