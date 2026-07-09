Luis de la Fuente: “Llegamos en una situación ideal”

“Quiero poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora, aquí nadie regala nada. Estoy contento de cómo hemos llegado, por el momento, las sensaciones, todos los jugadores sanos… tenemos la oportunidad de elegir entre 26 futbolistas. Es una situación ideal. Y seguimos pensando en el futuro, queremos pasar la eliminatoria y estar mejor en la siguiente”, dijo en rueda de prensa.

Una comparecencia previa al partido contra Bélgica.

No tengo ningún miedo o temor de decir si eres favorito. No garantiza nada. Me gusta escucharlo porque pone en valor el trabajo realizado, pero en este partido no hay favoritos porque incluso haciendo las cosas mejor que el rival puedes perder”, señaló.

Cuartos de final que solo ha superado en una de las cinco ocasiones previas a las que ha llegado en un Mundial.

“Es muy difícil llegar. En octavos están los ocho mejores equipos del mundo. Es un nivel superior. Nuestra mentalidad está en llegar más allá. En cualquier caso, en el proceso, es donde queda la satisfacción de hacer las cosas bien”, declaró.

Una de las eliminatorias, en México 1986, fue Bélgica el verdugo de España después de un penalti que Jean-Marie Pfaff le detuvo a Eloy Olaya.

“Me acuerdo de aquel día, fue triste. Te deja fuera del Mundial, fallar de esa manera un penalti doloroso. Los penaltis que fallan son los que los tiran y hay que ser valiente. Fue un día muy triste para mí porque yo vivía mucho la selección”, comentó.

Partido para el que Luis de la Fuente dejó abierta la posibilidad de hacer cambios en el once titular, aunque no por el rendimiento de los jugadores ante Portugal y sí por adaptarse al rival.

“Hacer una alineación igual que una convocatoria es la parte más difícil del trabajo de un entrenador. Una alineación no se hace si has estado bien un día u otro, cada partido es diferente. Cada jugador tiene unas características y se adaptan mejor a atacar o defender a un rival. Sucede con uno dos o tres jugadores. Lo que hacemos es analizar muy bien al rival y componemos un once equilibrado para intentar ser superior al rival. Aprovecho para decir que si se produce un cambio no es por castigar a nada, es porque pensamos que otro jugador puede tener otras condiciones que encajan mejor”, analizó.

“Pongo en valor el trabajo de los suplentes. Habló más de España que de Bélgica, los que nos hacen mejores son los que juegan menos porque entrenan como si te fuera la vida en ello. Los malos son los que un día te ponen una mala cara, te hacen un mal gesto… eso es insufrible en un vestuario”, continuó.

“Vamos a ir partido a partido, que no descubro esta frase -ríe-. Nuestro presente y nuestro futuro es Bélgica, lo que pase después Dios dirá. Están todos en perfectas condiciones. Valoramos también su aportación en los momentos que creemos oportunos, de inicios o desde el banquillo. Víctor Muñoz lleva tiempo sin competir, Nico Williams ha tenido problemas estas semanas… valoraremos su presencia en el partido”, completó.

Además, Luis de la Fuente se mostró confiado en que el mejor nivel ofensivo de Lamine Yamal llegará en el torneo.

“Si veis la motivación que tiene Lamine, es un jugador muy peligroso para los rivales. Nosotros le calmamos y que no se convierta en ansiedad. Queremos que esté motivado, y lo está. El mejor Lamine Yamal, en lo más vistoso, que es lo ofensivo, está por llegar. No ha dado ese pase de brillantez del nivel que estamos acostumbrados, pero lo va a hacer. Contra Portugal, tuvo que trabajar en defensa y en ataque hasta que lo ‘reventó’, lesionó a Nuno Mendes por la insistencia de Lamine. Dicho esto, va a dar el nivel ofensivo que tiene, lo esperamos y ojalá sea mañana”, ponderó.