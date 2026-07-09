Luis de la Fuente: "Messi parece que tiene 19 años, está en un nivel excepcional"

"Está en un nivel excepcional. Ha vivido 50.000 situaciones de este tipo", indicó el seleccionador argentino en una rueda de prensa previa al partido contra Bélgica en el Estadio de Los Ángeles.

De la Fuente quiso destacar del 10 de la Albiceleste su nivel de compromiso con la selección y con el fútbol en general.

"Es incansable, insaciable y un ejemplo para los que están empezando en el fútbol", afirmó.

Messi es ejemplo de la moraleja de que "cuando alguien quiere, y trabaja, siempre está más cerca de conseguir los objetivos", agregó.

Y le impacta sobre todo que, a día de hoy, con 39 años y posiblemente afrontando su último Mundial, "todo lo que tiene sigue demostrándolo, sobre todo para los futbolistas más jóvenes", sentenció.