Resultados de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia 2026/2027

UNA Strassen (LUX), 1 - La Fiorita 1967 (SMR), 0
PFC Zire (AZE), 3 - Torpedo Kutaisi (GEO), 0
Connah's Quay Nomads (WAL), 0 - Ballkani (KOS), 0
Differdange 03 (LUX), 0 - Ilves Tampere (FIN), 0
Atlètic Club d'Escaldes (AND), 2 - Mornar (MNE), 1
Hegelmann (LTU), 1 - Paide Linnameeskond (EST), 1
Nõmme Kalju (EST), 1 - Linfield (NIR), 0
Bohemians (IRL), 2 - St Joseph's (GIB), 0
Velež Mostar (BIH), 1 - Milsami Orhei (MDA), 1
Mondorf-les-Bains (LUX), 1 - Dinamo Tiflis (GEO), 2
Caernarfon Town (WAL), 0 - Levadia Tallin (EST), 5
NSÍ Runavík (FRO), 1 - Hamrun Spartans (MLT), 1
Stjarnan (ISL), 3 - Víkingur (FRO), 1
Los partidos de vuelta están programados para los días 14, 15 y 16 de julio.