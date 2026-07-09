Fútbol Internacional
09 de julio de 2026 a la - 17:55

Resultados de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia 2026/2027

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Redacción Deportes, 9 jul (EFE).- Resultados de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia 2026/2027:

Por EFE

UNA Strassen (LUX), 1 - La Fiorita 1967 (SMR), 0

PFC Zire (AZE), 3 - Torpedo Kutaisi (GEO), 0

Connah's Quay Nomads (WAL), 0 - Ballkani (KOS), 0

Differdange 03 (LUX), 0 - Ilves Tampere (FIN), 0

Atlètic Club d'Escaldes (AND), 2 - Mornar (MNE), 1

Hegelmann (LTU), 1 - Paide Linnameeskond (EST), 1

Nõmme Kalju (EST), 1 - Linfield (NIR), 0

Bohemians (IRL), 2 - St Joseph's (GIB), 0

Velež Mostar (BIH), 1 - Milsami Orhei (MDA), 1

Mondorf-les-Bains (LUX), 1 - Dinamo Tiflis (GEO), 2

Caernarfon Town (WAL), 0 - Levadia Tallin (EST), 5

NSÍ Runavík (FRO), 1 - Hamrun Spartans (MLT), 1

Stjarnan (ISL), 3 - Víkingur (FRO), 1

Los partidos de vuelta están programados para los días 14, 15 y 16 de julio.