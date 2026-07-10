Sergio Díaz ya está en Ecuador para sumarse a Barcelona: “Vengo con mucha ilusión de dar mi mejor versión”

El mercado de pases no se detiene en el fútbol ecuatoriano. El volante ofensivo paraguayo Sergio Díaz ya se encuentra en suelo ecuatoriano para sumarse oficialmente a la disciplina del Barcelona de Guayaquil. Su llegada se da por pedido expreso del entrenador venezolano César Farías, con quien coincidió durante su etapa en Cerro Porteño. A su arribo al aeropuerto, el futbolista fue abordado por los medios de comunicación locales y dejó sus primeras impresiones como nuevo jugador del “Ídolo del Ecuador”.

Lea más: Chico Díaz, un ex Real Madrid que va al Barcelona

La llamada de César Farías y el desafío en Barcelona SC

Al ser consultado sobre cómo se dieron las negociaciones para concretar su llegada al conjunto canario, el jugador guaraní reveló la importancia del contacto directo con el estratega. “Bueno, estuve en estos días hablando con el profesor César Farías. Me comentó que quería contar conmigo, yo también hablé con él y vengo con mucha ilusión de poder dar mi mejor versión y dar muchas alegrías al club”, explicó.

Díaz, de amplia trayectoria internacional y pasos por clubes importantes, analizó la magnitud de la institución a la que se incorpora y lo que motivó su decisión. “Es un club muy importante, demasiado, sé lo que es para Ecuador, también a nivel internacional, que siempre está jugando Libertadores y peleando cosas importantes. Espero, como te dije, dar mi mejor versión aquí y poder ayudar al equipo”, afirmó.

LLEGÓ EL NUEVO REFUERZO DE #BARCELONASC 🟡⚫️



🇵🇾El paraguayo Sergio Díaz: "Vengo con mucha ilusión y ganas para dar mi mejor versión"



"Conozco que el Kitu Díaz es un ídolo acá. Sería un honor vestir ese número (10) acá en #BSC"



📽️ : @alejoruilova pic.twitter.com/Y1ngbkjtSw — TERADEPORTES (@Teradeportes) July 10, 2026

Ritmo físico y versatilidad en el ataque

Respecto a su actualidad futbolística, su estado físico tras la pausa del calendario y sus características de juego para que el hincha torero lo vaya conociendo, el atacante dio detalles de su preparación reciente. “El último compromiso que me tocó jugar en mi equipo anterior fue el 24 de mayo. Después de eso tuve una mini vacación y después arranqué una mini pretemporada también. Y en lo físico me preparé bastante porque era un poco largo el tiempo de pausa desde que arrancó el Mundial, y ahora con todo voy a entrenar con mis compañeros y ponerme a punto”, detalló.

Asimismo, al ser indagado sobre su polifuncionalidad en el esquema ofensivo si el técnico lo requiere por las bandas, el paraguayo no dudó en destacar sus virtudes tácticas. “Así mismo, tengo esa virtud y esa facilidad de poder jugar en todo el ataque de arriba: mediapunta, extremo por izquierda, por derecha, como un falso nueve también. Y espero poder dar mi mejor versión en el club”, remarcó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La pesada herencia del apellido Díaz

Por último, los periodistas le hicieron notar que comparte un apellido con un alto peso histórico en el club, en referencia al ídolo Damián “Kitu” Díaz, y le preguntaron si estaría listo para asumir la responsabilidad de portar ese número si se lo propusieran. “Bueno, le conozco a Damián ‘Kitu’ Díaz, que es un ídolo aquí. Sería un honor vestir esa camiseta, ese número. Pero bueno, vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de poder dar mi mejor versión aquí en Barcelona”, sentenció la nueva incorporación del equipo guayaquileño.