Vasco da Gama, posible rival de Olimpia presenta a Pedro Emanuel como su nuevo entrenador

El camino de Olimpia en la Copa Sudamericana empieza a mirar de reojo hacia Río de Janeiro. Vasco da Gama, uno de los gigantes de Brasil y potencial rival del “Decano” paraguayo en los octavos de final, movió los hilos de su banco y anunció este viernes al portugués Pedro Emanuel como su nuevo director técnico.

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Antes de pensar en el Franjeado, el conjunto carioca deberá superar una dura batalla: los playoffs contra el Independiente Medellín de Colombia. El equipo que logre sobrevivir a esa electrizante llave se ganará el derecho de medir fuerzas contra Olimpia en la siguiente ronda continental. Para afrontar este reto, Vasco amarró a su nuevo estratega con un contrato a largo plazo que lo compromete hasta diciembre de 2027.

Del desierto árabe a la presión de San Januário

A través de sus redes sociales, el club carioca confirmó que el técnico de 51 años tomará las riendas del primer equipo este mismo sábado. Emanuel se encontraba libre en el mercado luego de rescindir hace apenas unos días su contrato con el Al-Fayha árabe.

Pedro Emanuel é o novo técnico do Vasco da Gama! ✍️💢



O treinador português de 51 anos assinou contrato com o Gigante da Colina até dezembro de 2027.



Chegam junto a ele os auxiliares Rui Gomes e Pedro Correia, o preparador físico André Galbe e o analista de desempenho Gil… pic.twitter.com/Iv6kHE1OxL — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 10, 2026

Nacido en Angola y naturalizado portugués, el nuevo timonel de Vasco cuenta con un recorrido internacional bastante particular. Comenzó su carrera como entrenador en 2011 dentro del fútbol luso y posteriormente tuvo una breve experiencia en el balompié español dirigiendo al Almería en 2019. Sin embargo, consolidó su carrera pasando las últimas siete temporadas al frente de importantes clubes árabes como Al-Ain, Al-Nassr, Al-Khaleej y el citado Al-Fayha.

Un “fierro caliente” tras la crisis de Renato Gaúcho

Vasco da Gama se encontraba sin timonel desde el pasado 18 de junio, fecha en la que se decidió rescindir el contrato de Renato ‘Gaúcho’ Portaluppi. El ciclo del emblemático entrenador se desmoronó debido a una seguidilla de malos resultados, teniendo su punto de no retorno en una dolorosa goleada sufrida en casa ante el Red Bull Bragantino que terminó por romper la paciencia de la afición. El último encuentro de Renato en el banco fue el 31 de mayo, registrando otra caída como local ante el Atlético Mineiro.

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El desafío para Pedro Emanuel es mayúsculo y no da margen de espera. Además de la planificación para la Sudamericana, el estratega luso asume el control de un equipo que actualmente se encuentra en zona de descenso en el Campeonato Brasileño. El estreno de su nuevo proceso será el próximo 16 de julio ante Vitória, por la decimonovena jornada del torneo local.