Arquero colombiano Montero pasa de Vélez a Boca Juniors

Álvaro Montero, de 31 años, integró la selección cafetera que llegó hasta octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, aunque no jugó ningún encuentro del torneo.

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“Álvaro Montero llegará mañana (lunes) por la noche al país y el martes se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes será refuerzo de Boca”, anunciaron las redes sociales del club.

Antes de Vélez, al que llegó en julio de 2025, Montero jugó en Millonarios, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo de su país, además de San Lorenzo de Almagro y São Caetano de Brasil.

En Boca peleará por ser titular con el portero Leandro Brey, a la espera del regreso de Agustín Marchesín que sufrió una grave lesión de rodilla y no volverá hasta el año próximo.

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Montero intentará emular a su compatriota Óscar Córdoba, recordado arquero colombiano que ganó con Boca varios títulos entre 1997 y 2001, incluidas dos copas Libertadores y una Intercontinental.