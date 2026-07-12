El colombiano Álvaro Montero deja Vélez y se muda a La Boca

Boca Juniors metió el bombazo del domingo en el mercado de pases del fútbol argentino. La dirigencia Xeneize anunció oficialmente el acuerdo para incorporar al arquero colombiano Álvaro Montero, quien dejará las filas de Vélez Sarsfield para ponerse el buzo azul y oro. El club de la Ribera se arma con fuerza para afrontar el torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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El portero de 31 años viene de integrar el plantel de la selección de Colombia que alcanzó los octavos de final en el reciente Mundial de Norteamérica 2026. A través de sus canales oficiales, el club de la Ribera detalló el itinerario para sellar el pase: “Álvaro Montero llegará mañana (lunes) por la noche al país y el martes se realizarán los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes será refuerzo de Boca”.

La pelea por el arco y la sombra de una leyenda

El desembarco de Montero en el predio de Ezeiza responde a una necesidad de urgencia para el cuerpo técnico boquense. Con la grave lesión de rodilla que sufrió Agustín Marchesín —quien recién podrá volver a las canchas el año próximo—, el colombiano llega para competir mano a mano por la titularidad con el juvenil Leandro Brey.

Con una extensa trayectoria que incluye pasos por Millonarios, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo en su país, además de São Caetano en Brasil y un previo paso por San Lorenzo de Almagro antes de recalar en Vélez en julio de 2025, Montero asume el desafío más importante de su carrera. En La Boca, la presión será doble: el guajiro intentará emular las históricas páginas que escribió su compatriota Óscar Córdoba, el inolvidable arquero que alzó dos Copas Libertadores y una Intercontinental entre 1997 y 2001.