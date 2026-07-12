La Liga Mx busca consolidarse como una de las más vistas del continente

Según datos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), la liga local alcanzó durante el Clausura 2026 una audiencia acumulada de 81.71 millones de espectadores en México y Estados Unidos, sólo debajo de los 118.5 millones reportados por la MLS y los 99.1 millones del Brasileirao, publicados por TV Globo durante las 10 primeras jornadas.

A pesar de que desde el 2020 no existe ascenso y descenso en la llamada Liga mx, el campeonato ha potenciado su audiencia gracias a las figuras internacionales que han pasado por varios de los equipos mexicanos como el español Sergio Ramos, el argentino Ángel Correa y el costarricense Keylor Navas, por citar algunas.

La FMF reportó que en el primer semestre del 2026 la media televisiva y digital del certamen tuvo 11.4 millones de televidentes por jornada en territorio mexicano.

Esta cifra coloca a la Liga Mx en el segundo puesto de audiencia global en el continente.

A pesar de que el campeonato mexicano no tiene una fuerte presencia en Europa, su seguimiento en Estados Unidos, Centroamérica y algunos países sudamericanos, que nutren con sus jugadores a varios de sus equipos, el crecimiento ha colocado el certamen entre los tres más vistos, muy cerca de la MLS y la liga brasileña, considerada la mejor de América.

En este éxito ha sido clave la transmisión simultánea y en señal abierta de varios de sus partidos para México y las comunidades de habla hispana en Estados Unidos, aunque también ha crecido su seguimiento en multiplataformas de paga y redes sociales.

Una diferencia respecto de la liga brasileña, en la que su mercado cautivo es local y de la MLS que ha migrado, casi en su totalidad, a las plataformas de pago y suscripción global, que ha alcanzado un promedio semanal de 7.9 millones de espectadores.

El reto para la Liga Mx en el Apertura será aprovechar el empuje que dejó la Copa del Mundo 2026, en la cual la afición exhibió una comunión total con la selección mexicana, que llegó a los octavos de final, en los que también rompió récords de audiencia en México y territorio estadounidense con 44.9 millones de espectadores.

El buen sabor de boca con el que quedaron los seguidores mexicanos, sumados a las estrategias de mercado abierto, multiplataformas, más el poder adquisitivo de la comunidad hispana en Estados Unidos, proyectan un cierre de año histórico que supere los 160 millones de espectadores combinados para la Liga Mx.

Habrá que ver si el nivel futbolístico de los 18 equipos da para sostener ese ritmo.