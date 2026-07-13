Adam Bareiro, perseguido por las lesiones en Boca Juniors

A través de “X”, el diario deportivo Olé informó que el paraguayo nacionalizado argentino Adam Bareiro será baja en Boca Juniors para el inicio del semestre.

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“Tras sufrir un doble desgarro ante Huracán en los playoffs del campeonato pasado, el delantero de Boca tuvo una molestia lumbar”, comunicó el prestigioso medio del vecino país.

“De esta manera, el paraguayo no estará disponible para el partido por Copa Argentina ante Sarmiento, previsto para el 16 de julio”, destacó.

“Pero esa no será la única ausencia: los nuevos plazos también lo dejarán afuera del inicio del torneo Clausura y de los primeros compromisos en la Copa Sudamericana”, en los que el club auriazul medirá el 23 y el 30 del presente mes el chileno O’Higgins de Rancagua. El ganador de esta serie medirá al paraguayo Recoleta FC en los octavos de final de La Gran Conquista.

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Bareiro, de 29 años, se vinculó a Boca el pasado 21 de febrero, tras militar en el Fortaleza de Brasil. Registra seis goles en 14 partidos con la casaca azulgrana.

La nacionalización del centroatacante fue por el mero efecto de no ocupar una plaza de extranjera en su club, uno de los más grandes del continente.