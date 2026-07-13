El collar de Lamine Yamal, el "¿por qué no? y el "¿y si sí?"

El extremo del FC Barcelona, quien arrancó lesionado la concentración y fue entrando en el equipo de forma progresiva, aún persigue su gran partido en este Mundial.

Con solo un tanto en el torneo, en el segundo partido ante Arabia Saudí, Lamine Yamal lleva la presión con tranquilidad y desparpajo. Y sus compañeros no la rebajan, aunque aseguren que debe estar tranquilo para sacar su mejor versión.

"El gran día de Lamine Yamal está por llegar y espero que sea mañana, y si no en la final”, aseguró su seleccionador, Luis de la Fuente.

Él sabe perfectamente que la mejor versión de Lamine Yamal es necesaria para que España elimine a Francia por tercera vez consecutiva en unas semifinales a Francia. Tras la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024, llega el gran reto en el Mundial 2026.

“Obviamente sí que me veo como campeón. Es difícil, como todos los títulos. Pero nos vemos todos como campeones del mundo, como pasó en 2010; ¿por qué no?”, aseguró.

Una versión que compartió Luis de la Fuente.

“Queremos seguir compitiendo. Sería una buena guinda para nosotros ganar el Mundial. Lo tenemos en la cabeza, aunque es difícil. Me repito: ¿Y si sí?”, declaró.

El extremo de España y del FC Barcelona cumplió 19 años este lunes 13 de julio. El día antes de unas semifinales del Mundial. Y se permitió regalarse a sí mismo un collar, accesorio habitual en la vestimenta de Lamine Yamal, con Inés Segura, quien cuida sus ‘looks’ siempre pendiente de estos. Le acompaña en este Mundial.

Es habitual ver a Lamine Yamal con llamativos collares horas antes del partido, en su llegada al estadio y primera toma de contacto con el césped. Y este lunes quiso dejar muestra de uno que fue su propio regalo.

“Un regalo no ha sido porque lo he pagado yo, uno de mi parte”, dijo, entre risas, un Lamine Yamal que aseguró no haber recibido muchos regalos aún por su cumpleaños.

“No he recibido muchos regalos de momento, tengo que ver a mi familia. Yo me regalaría una victoria mañana y poder ir a Nueva York”, declaró.

Un Lamine Yamal que cuida su imagen al milímetro. Antes del partido, pasará por peluquería junto a su hermano pequeño, Keyne.

“Estoy tranquilo. He quedado con mi hermano para cortarme el pelo y tengo muchas ganas de que llegue el partido. Será un partido muy bonito para los espectadores, con momentos para los dos equipos y muy igualado”, dijo sobre cómo vive los días previos al Francia-España de semifinales del Mundial.

Un Keyne que, a punto de cumplir cuatro años, está siendo protagonista durante el Mundial por sus celebraciones efusivas; con la realización de los partidos pendiente de él incluso mostrándole en los videomarcadores gigantes de los estadios de Los Ángeles y Dallas.

“Él no se da cuenta. Hace lo mismo que en casa. Cuando sea mayor se verá y estará feliz de lo que hace. Está bien que la gente se sienta orgullosa como yo”, comentó sobre el impacto en redes sociales de su hermano.

Un Lamine Yamal que quiso hablar en la víspera del partido ante Francia, el partido “más importante” hasta la fecha en su carrera y cerró la rueda de prensa con un mensaje a los críticos.

“Vosotros -la prensa- decís que no estoy a mi mejor nivel así que no tenéis que esperar nada de mí… pero espero que mañana sea un partido especial”, dijo.

Y será este martes 14 de junio cuando le toque poner sobre el verde la misma fuerza que imprimió en sus palabras en la sala de prensa del estadio de Dallas.