El día 34 del Mundial, en 5 claves

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, trasladó la presión a su rival en la semifinal de este martes. “Confirmo que España es la favorita. Al margen del primer partido contra Cabo Verde, el resto ha confirmado lo que dije. No es por poner presión a Luis de la Fuente y su equipo. Sabe que la gente espera mucho de ellos en España. Es un equipo que sabe atacar y defender muy bien, ha encajado un gol en seis partidos", expresó.

Kylian Mbappé está disponible y preparado para el Francia-España. El golpe en el tobillo sufrido ante Marruecos y su ausencia sobre el terreno, en los minutos abiertos a la prensa, en la sesión de la víspera abrieron unas dudas que zanjó Didier Deschamps, que confirmó que el atacante está listo para jugar el encuentro de este martes contra España. Ha marcado ocho goles en este Mundial y pugna con Lionel Messi por ser el máximo goleador de esta edición y de la historia.

“Es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber llegado a este momento. Estamos muy ilusionados todos, yo el primero”, contó Lamine Yamal antes de enfrentarse a Francia en la semifinal del Mundial 2026. “No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión", abundó el extremo, con un gol en seis partidos y aún con un gran encuentro pendiente en su estreno en esta competición. “El gran día de Lamine está por llegar”, declaró de la Fuente.

Luis de la Fuente, seleccionador española, volvió a referirse a la antigüedad, a la época del Imperio Romano, antes de un gran partido. “Julio Cesar, uno de los grandes conquistadores de la historia, decía que ‘no hay un gran logro sin sufrimiento’. Y yo suscribo esa frase, en mi afición por el mundo romano. Es una de las expresiones que me gusta y que traslado a mis jugadores. Si quieres lograr algo en la vida tienes que dejar algo en el camino y estar dispuesto a sufrir. Y venimos dispuestos a sufrir”, expresó en rueda de prensa.