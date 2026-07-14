El presidente de Cataluña recibe a la cónsul francesa tras las palabras de Rajoy

El encuentro, que ha tenido lugar a las 12.00 horas, tras la reunión semanal del Consell Executiu, se ha producido a pocas horas de que el combinado francés y el español disputen esta noche la semifinal del Mundial de fútbol.

Ayer lunes, Illa ya se pronunció sobre el comentario de Rajoy, que dejó por escrito que el equipo galo tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses"-. Para el presidente catalán estas palabras son "como mínimo, un error grave".

Además, Illa esta mañana ha aplaudido la reacción al respecto del futbolista español Lamine Yamal, quien ha dicho que "el fútbol, si sirve de algo, es para integrar".

El president ha escrito en la red social X: "Bien dicho y bien jugado. ¡Mucha suerte esta noche!".

Al término de la reunión, Agah-Ducrocq ha dicho en declaraciones a los periodistas, pese a no esconder el "descontento" del comentario de Rajoy, no querer entrar en nuevas "polémicas", puesto que ha recordado que ya se han pronunciado sobre la cuestión los gobiernos francés y español.

La cónsul también ha dicho que atiende con "impaciencia" que se pueda ratificar el Tratado de Amistad entre España y Francia, después de que el Senado, en el que el PP tiene mayoría, haya optado por elevarlo al Tribunal Constitucional.

Con todo, ha evitado criticar la decisión tomada por el PP y ha desvinculado esta cuestión de las palabras de Rajoy.