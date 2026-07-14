Manuel Valls ve "claramente racistas" las palabras de Rajoy y espera que "se disculpe"

Rajoy publicó el pasado viernes un artículo en el que señalaba que "la selección francesa dispone de un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", texto que desató la reacción del Ejecutivo galo, que le acusó de racista y consideró sus afirmaciones inaceptables.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Valls ha reconocido que el artículo de Rajoy le hizo "enfadar" y le puso "muy triste", al ver que un expresidente español se expresaba con esta "mezcla de estupidez y de desconocimiento de la historia de Francia".

Ante sus "palabras claramente racistas", según Valls, "lo que se podría esperar de Rajoy son disculpas, y no mirar de aguantar el tipo", por lo que considera que "debe hacer una reflexión".

"Ser francés no es un color, no es un origen, es amar a un país, compartir valores, saber hablar francés, conocer una cultura, una historia", ha recalcado Valls, que ha lamentado que desde el PP hayan quitado hierro a las afirmaciones de Rajoy.

A Valls le parece "muy extraño" que, en España, ya sea en el PP o en el PSOE, "siempre cierren filas" y "aplaudan" a quienes desde sus mismos partidos "hacen tonterías, a veces muy gordas".