Argentinos agotan vuelos para viajar a la final ante España del Mundial 2026

Tras el triunfo de Argentina en semifinales ante Inglaterra el pasado miércoles (1-2), la compañía añadió a su programación dos vuelos a Nueva York que se pusieron a la venta esa misma noche y el jueves ya estaban agotados.

"Se vendió todo. Tampoco quedan plazas para Miami, con dos vuelos por día", indicaron a EFE fuentes de la línea aérea.

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Para reforzar su programación Aerolíneas añadió dos vuelos -para este viernes en la noche y para el sábado a la mañana- desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, y el aeropuerto internacional John F. Kennedy, de Nueva York, operados con aviones Airbus A330, "permitiendo a los pasajeros llegar a destino con anticipación para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo", informó la compañía.

Además, la compañía cuenta con dos vuelos diarios de Buenos Aires a Miami durante estos días previos a la final, para ampliar las alternativas de conexión hacia Nueva York.

Aunque los boletos para todos estos vuelos ya están vendidos, las fuentes de la compañía consultadas por EFE recomendaron a los interesados en viajar que chequeen en la web de la empresa "porque hay reservas pendientes de emisión y algún lugar puede aparecer" a último minuto.