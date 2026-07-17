"¡Aúpa, Luis!", el grito unánime de empuje al seleccionador español desde su Haro natal

‘Animemos a nuestro paisano Luis y a nuestra selección’ es el lema con el que el Ayuntamiento de Haro, municipio de unos 12.000 habitantes situado en el norte de España, en la región de La Rioja - mundialmente conocida por su producción vitivinícola-, invita a vivir el encuentro final del Mundial el 19 de julio, desde el único estadio del mundo que lleva el nombre de Luis de la Fuente.

Los símbolos del respaldo a De la Fuente en la ciudad que le vio nacer se ejemplifican estos días, cuando se viven los últimos compases del Mundial, en las numerosas banderas de España colgadas en los balcones, en los vecinos que portan camisetas de la selección y en la gran pancarta que luce la fachada del Ayuntamiento con el lema 'La Rioja con la Roja. ¡Aúpa Luis, Haro está contigo!'.

Se trata de la misma pancarta con la que Haro ya mostró su apoyo a De la Fuente en la final de Eurocopa de 2024, cuando España ganó a Inglaterra, y que ha vuelto a colocarse ahora, con la confianza de que, en esta ocasión, también consiga la victoria ante Argentina "liderando el sueño de todo un país".

“Tener un paisano al mando de la selección española de fútbol como Luis de la Fuente, lógicamente, es un orgullo para todos”, por lo que vivir esta final “va a ser un día superespecial para Haro y para todos nosotros”, indicó a EFE el concejal de Festejos e Instalaciones Deportivas de Haro, Borja Merino.

Explicó que toda la ciudad ha mostrado su apoyo al seleccionador con la celebración de numerosos actos públicos con motivo de los distintos encuentros que han llevado a España a la final, una apuesta que redoblarán con la emisión del partido en una pantalla gigante colocada en el estadio municipal 'Luis de la Fuente', que tiene capacidad para unas 5.000 personas.

“Lo pasamos con más nervios que él”, aseguró a EFE Rodolfo Merino, quien conoce a De la Fuente (Haro, La Rioja, 1961) “de toda la vida”, ya que fueron al colegio juntos, donde jugaban al fútbol colocando “dos piedras y dos jerséis encima” a modo de portería; y, desde entonces, han mantenido el contacto.

Definió al seleccionador como “muy normal y muy de Haro", a lo que ha sumado que "no ha cambiado”, a pesar de la fama que ha ganado en los últimos años: es “como una cepa, muy arraigado a su tierra y a dar el mejor fruto, porque él es así”.

“El fútbol de la selección española se basa en el grupo y en que nadie sea más que nadie”, una filosofía que De la Fuente traslada a su vida diaria, dado que “nunca se ha creído más que nadie”, apuntó.

Como testigo de su amistad con el seleccionador de La Roja, que nunca ha olvidado sus raíces, Merino luce con orgullo una camiseta de la selección firmada por De la Fuente, quien le escribió: “Para mi buen amigo Rodolfo como recuerdo”.

Entre los curiosos que se detienen estos días a hacerse una foto frente a la pancarta del Ayuntamiento se encuentra Miguel, residente en Madrid y natural de Quilmes (Argentina), quien indicó a EFE que espera que el partido de la final sea “entretenido y reñido”, aunque cree que ganará España.