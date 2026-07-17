Bolivia impulsa el fútbol femenino para amputadas con un inédito campamento internacional

La boliviana Elizabeth Bress, que preside una fundación que lleva su nombre, indicó a EFE que este encuentro "es el primero en su género en todo el mundo" y que permite la convivencia entre mujeres que "nunca han jugado fútbol" con algunas futbolistas que "han participado" en mundiales.

Bress mencionó que contactó a 50 mujeres amputadas en Bolivia para invitarlas a formar parte del proyecto. De ellas, 24 aceptaron participar en el campamento y las demás no pudieron asistir por motivos de trabajo o estudios, o porque aún sienten "mucha vergüenza" de hacerlo.

La planificación, que comenzó en enero, contemplaba un encuentro "solamente nacional", pero luego se amplió e incluyó a participantes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Uruguay, agregó.

Según Bress, al tener contacto con las mundialistas, las bolivianas "quedaron impresionadas" por su técnica y están con "ganas de aprender", por lo que ya identificó a seis con "muy buen potencial" deportivo y mental que pueden alcanzar "algo grande" en adelante.

Una de las mundialistas es la uruguaya Florencia Núñez, de 27 años, quien contó a EFE que cuando tenía menos de 2 años sufrió la amputación de una pierna a raíz de un cáncer que le diagnosticaron y que desde entonces está familiarizada con el uso de una prótesis.

Núñez mencionó que jugar al fútbol le cambió "totalmente" la vida y que su mayor logro fue haber disputado el Mundial de México 2018 en una categoría mixta, con varones, porque hasta entonces no era tan frecuente ver a mujeres practicando este deporte.

El campamento comenzó el 12 de julio en la Academia Ramón 'Tahuichi' Aguilera, en Santa Cruz, y concluirá este sábado.

Cada jornada está organizada en tres sesiones de entrenamiento, con espacios para charlas técnicas, de crecimiento personal y sesiones de formación para entrenadores dedicados a esta especialidad.

"Lo primero que exigimos es la determinación de venir a entrenar con nosotros, de tener las ganas de superarse", dijo a EFE Mario Miguel Gutiérrez, director técnico especializado en personas con alguna amputación.

Gutiérrez mencionó que la formación en fútbol comenzó "desde cero", haciendo énfasis en la parte técnica, como el equilibrio con las muletas, además de la conducción, el control y el pase del balón, para finalmente desarrollar "la parte física" de las jugadoras.

El entrenador dijo que "en lo que más se trabaja" es en el aspecto mental, debido a que muchas veces las jugadoras "tienen bajones" de ánimo y eso se busca superar con el apoyo del grupo.

La determinación de las posiciones, por lo general, depende de la extremidad ausente, ya que las jugadoras de campo suelen ser las que carecen de una pierna y las arqueras, aquellas que no tienen un miembro superior.

El entrenamiento de las arqueras es "más específico", puesto que a ellas se les enseña a caer, lanzarse y tener una reacción apropiada para su posición, añadió Gutiérrez.

"No hay edad específica, pero como estamos queriendo ir al Mundial (2027) preferimos que (las jugadoras) sean adolescentes", dijo a EFE la presidenta de la Asamblea del Deporte de Santa Cruz, Lidia Mayser.

Mayser indicó que las "mujeres mutiladas" son una población vulnerable, muchas veces "con una condición socioeconómica muy baja", por lo que la principal meta de campamentos como este es "empoderarlas".

Según la Fundación Elizabeth Bress, en el mundo existen 60 millones de personas amputadas y 58.000 en Bolivia, de las que alrededor de 30.000 son mujeres.

Los organizadores del campamento, entre ellos la Federación Mundial de Fútbol para Amputados (WAFF, por sus siglas en inglés), Operation Go Quickly, la boliviana Fundación Infancia Digna y la Gobernación de Santa Cruz, buscan constituir una federación nacional para que estas mujeres compitan internacionalmente.