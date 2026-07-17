De Sudáfrica a Nueva Jersey: solidez defensiva, coincidencias y un mismo objetivo

El paralelismo comenzó incluso antes de que rodara el balón. Los dos Mundiales arrancaron el 11 de junio con México y Sudáfrica disputando en el partido inaugural. En 2010 fue un Sudáfrica-México; en 2026, un México-Sudáfrica. La localía la definió ser anfitrión.

También coincidió España en el Grupo H y llegó al torneo como vigente campeona de Europa, tras conquistar la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés y la de 2024 con Luis de la Fuente.

Los estrenos, marcados por dos tropiezos. Del 0-1 ante Suiza al 0-0 contra Cabo Verde. De ambos, y de las dudas, se repuso la selección española.

Portugal fue el rival en octavos, en 2010 y en 2026. El resultado fue idéntico: victoria española por 1-0. En 2010 el tanto decisivo fue de David Villa, en 2026 lo firmó Mikel Merino.

En semifinales, en Sudáfrica, esperaba Alemania, que llegaba tras golear a Inglaterra y a Argentina y era la gran sensación ofensiva del torneo. España la neutralizó gracias a su solidez defensiva y un cabezazo de Carles Puyol. En 2026 el obstáculo fue Francia, la selección más goleadora del Mundial hasta ese momento, a la que el equipo de De la Fuente también superó apoyado en una de las defensas más fiables del campeonato.

Y esto último es la principal característica que mantiene España respecto a 2010. Aquel Mundial encajó dos goles, ambos en fase de grupos, cifra que ha mejorado en este 2026, sólo uno, en los cuartos de final ante Bélgica.

En Sudáfrica, Vicente del Bosque construyó un equipo dominador desde la posesión, heredero directo del estilo que había iniciado Luis Aragonés. La España de Luis de la Fuente mantiene el protagonismo con balón y, en su caso, cambió su estilo respecto al que le hizo campeón en la Eurocopa 2024.

De la verticalidad en bandas con Lamine Yamal y Nico Williams a pleno rendimiento, a un juego en el que los laterales son protagonistas -Pedro Porro lleva dos goles y Marc Cucurella uno- y con la sociedad Rodri Hernández-Dani Olmo dando sentido al juego por dentro de España.

16 años entre una generación y otra, con jugadores, como Lamine Yamal, que estaba apunto de cumplir tres años cuando España fue campeona del mundo por primera vez, que no guardan recuerdos de aquel 11 de julio de 2010 para la historia del fútbol español.

Una selección que, eso sí, contaba entonces con un mayor reconocimiento internacional en el mundo del fútbol y que tenía un once titular conformado por jugadores de Real Madrid y Barcelona a excepción de Joan Capdevila, ya que otro de los nombres, David Villa, fue fichado por el Barça procedente del Valencia justo antes del debut.

Un caso similar al que vivió Marc Cucurella en este 2026. El lateral izquierdo es ahora el único jugador del Real Madrid en la selección española. Y del Barcelona, que cuenta con ocho, como en 2010, sólo tres de ellos son titulares -Pau Cubarsí, Dani Olmo y Lamine Yamal-.

La variedad prima en la alineación que De la Fuente puso sobre el verde en cuartos ante Bélgica y semifinales frente a Francia. Unai Simón (Athletic Club), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (París Saint-Germain), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Álex Baena (Atlético de Madrid).

En Sudáfrica 2010, el once titular de Vicente del Bosque fue: Iker Casillas (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Piqué (FC Barcelona), Carles Puyol (FC Barcelona), Joan Capdevila (Villarreal), Sergio Busquets (FC Barcelona), Xavi (FC Barcelona), Xabi Alonso (Real Madrid), Andrés Iniesta (FC Barcelona), David Villa (FC Barcelona) y Pedro (FC Barcelona).

Y este 19 de julio, 16 años después, España afrontará su segunda final del Mundial con una 'familia' construida con los éxitos de categorías inferiores, día a día desde hace 11 años con el objetivo de poner la guinda a su trayectoria siendo campeones del mundo.

Se jugarán este objetivo ante una selección sudamericana. La lista de coincidencias respecto a Sudáfrica 2010 acabó en semifinales. Entonces, Países Bajos eliminó a Uruguay para meterse en la final; pero en 2026 es Argentina la que ha dejado por el camino a Inglaterra.