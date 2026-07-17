Fútbol Internacional
17 de julio de 2026 a la - 06:15

Diego Conde llega al Betis cedido como sustituto de Pau López

Imagen sin descripción

Sevilla, 17 jul (EFE).- El Betis, que este viernes ha oficializado la desvinculación del portero Pau López, quien fichará como agente libre por el Andorra, ha acordado con el Villarreal la cesión con opción de compra del guardameta Diego Conde, según han confirmado a EFE fuentes de la operación.

Por EFE

Diego Conde, de 27 años y con contrato hasta 2029, llegará a Sevilla en las próximas horas para pasar el preceptivo reconocimiento médico e incorporarse el lunes al trabajo del plantel que dirige el chileno Manuel Pellegrini, que mañana pondrá fin a la concentración de pretemporada que celebra en Alemania.

El cancerbero madrileño, formado en la cantera del Atlético de Madrid, debutó con el Getafe en Primera en la temporada 2021/22 pero se destapó en las filas del Leganés en Segunda, en la campaña 23/24, cuando ganó el Trofeo Zamora de la categoría y fue traspasado a cambio de 4 millones de euros.

En sus dos temporadas en el club castellonense, Diego Conde ha disputado 23 partidos oficiales, en los que ha encajado 33 goles, ha dado una asistencia y ha recibido dos tarjetas amarillas.