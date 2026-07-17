Diego Conde llega al Betis cedido como sustituto de Pau López

Diego Conde, de 27 años y con contrato hasta 2029, llegará a Sevilla en las próximas horas para pasar el preceptivo reconocimiento médico e incorporarse el lunes al trabajo del plantel que dirige el chileno Manuel Pellegrini, que mañana pondrá fin a la concentración de pretemporada que celebra en Alemania.

El cancerbero madrileño, formado en la cantera del Atlético de Madrid, debutó con el Getafe en Primera en la temporada 2021/22 pero se destapó en las filas del Leganés en Segunda, en la campaña 23/24, cuando ganó el Trofeo Zamora de la categoría y fue traspasado a cambio de 4 millones de euros.

En sus dos temporadas en el club castellonense, Diego Conde ha disputado 23 partidos oficiales, en los que ha encajado 33 goles, ha dado una asistencia y ha recibido dos tarjetas amarillas.