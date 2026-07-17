Fútbol Internacional
17 de julio de 2026 a la - 06:15

El Betis oficializa la rescisión de Pau López

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Sevilla, 17 jul (EFE).- El portero Pau López ha rescindido el contrato que le unía al Betis hasta 2028, informó este viernes el club bético.

Por EFE

Pau López, gerundense de 31 años, regresó el pasado verano al Betis, que lo había fichado en la temporada 2018/19 al Espanyol, y comenzó la pasada campaña como titular, pero una lesión muscular lo apartó de las alineaciones y Álvaro Valles se hizo con el puesto, por lo que terminó el curso con sólo 16 encuentros oficiales disputados.

Formado en la cantera del Espanyol e internacional absoluto con España en dos ocasiones, Pau López llegó como agente libre al Betis en el verano de 2018 y al año siguiente fue traspasado por más de 20 millones de euros al Roma, donde inició un periplo que lo llevó al Olympique de Marsella, Girona y Toluca mexicano, hasta su vuelta al Betis el pasado julio.