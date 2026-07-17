El Betis oficializa la rescisión de Pau López

Pau López, gerundense de 31 años, regresó el pasado verano al Betis, que lo había fichado en la temporada 2018/19 al Espanyol, y comenzó la pasada campaña como titular, pero una lesión muscular lo apartó de las alineaciones y Álvaro Valles se hizo con el puesto, por lo que terminó el curso con sólo 16 encuentros oficiales disputados.

Formado en la cantera del Espanyol e internacional absoluto con España en dos ocasiones, Pau López llegó como agente libre al Betis en el verano de 2018 y al año siguiente fue traspasado por más de 20 millones de euros al Roma, donde inició un periplo que lo llevó al Olympique de Marsella, Girona y Toluca mexicano, hasta su vuelta al Betis el pasado julio.