El día 37 del Mundial, en 5 claves

De momento, a la espera de los dos últimos encuentros que quedan del Mundial 2026, Lionel Messi se mantiene al frente de la tabla de goleadores del torneo por delante de Kylian Mbappé por una asistencia de diferencia, que es el primer criterio de desempate en el caso de que haya igualdad en goles. Ambos suman ocho, pero el argentino dio un pase decisivo más, cuatro -dos de ellos ante Inglaterra-, que el francés, con tres. Por detrás, Harry Kane y Jude Bellingham suman seis dianas cada uno a falta del choque por el tercer y cuarto puesto del próximo sábado en Miami contra la selección francesa.

En la última sesión de entrenamiento, camino de la final dominical, la imagen al margen de Lamine Yamal y Pedro Porro centró la actualidad de la selección española rumbo al encuentro ante Argentina. Son cuidados entre partidos para mitigar sus molestias lo máximo posible y que estén listos, en las mejores condiciones, para competir por ser campeones del mundo, una vez que ambos son titulares fijos en el esquema de Luis de al Fuente.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, viajará a Nueva York para asistir a la segunda final de la historia de su país en un Mundial, mientras que Javier Milei, su homólogo en Argentina, ya anunció el jueves que lo verá en la residencia presidencial a las afueras de Buenos Aires por "cábala" (superstición). Sánchez se desplazará al término del encuentro a Argel, donde tiene prevista una visita oficial que comienza este lunes.

Una pancarta con el lema ‘Las Malvinas son argentinas’, portada por algunos jugadores de la Albiceleste tras el triunfo en la semifinal contra Inglaterra, ha provocado la petición a la FIFA de “una investigación exhaustiva” por parte del Gobierno del Reino Unido. “La política debe mantenerse al margen del fútbol”, aseguró Peter Kyle, ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología. Argentina y Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982 por las Islas Malvinas, situadas en el Atlántico Sur y cuya soberanía es británica desde 1833 y reclamada para su retorno por Argentina. El Reglamento del Mundial 2026 prohíbe expresamente la exhibición de mensajes políticos.