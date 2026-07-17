El Levante cae con buena imagen ante el Sheffield U en segundo duelo de pretemporada (1-2)

El conjunto inglés mostró una gran eficacia al convertir en gol sus dos primeras aproximaciones. Seriki inauguró el marcador a los cuatro minutos al culminar un centro desde la izquierda, mientras que el segundo tanto llegó tras una falta ejecutada por Peck desde las inmediaciones de la frontal. Dani Martín despejó el lanzamiento, pero McCallum aprovechó el rechace en el minuto 7 dentro del área para enviar el balón al fondo de la red.

Pese a estos dos golpes en los primeros compases del encuentro, el Levante UD reaccionó y comenzó a adueñarse de la posesión. A partir de ahí, los levantinistas enlazaron varias acciones ofensivas en busca del gol. Lo intentaron mediante centros laterales, saques de esquina y disparos lejanos, aunque sin encontrar el premio.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto granota tomó el control del partido desde el inicio de la segunda mitad. El Levante dominaba, generaba ocasiones y veía cada vez más cerca el gol, aunque este seguía resistiéndose. Roger Brugué lo buscó de distintas maneras y Carlos Espí trató de imponer su juego aéreo con varios remates de cabeza que encontraron la respuesta del portero.

Finalmente, en el último tramo del encuentro, el premio llegó para Roger Brugué, que culminó la insistencia levantinista con un remate de cabeza para establecer el definitivo 2-1.

El Levante arrancó el partido con Dani Martín, Olasagasti, Iván Romero, Cabello, Oriol Rey, Víctor García, Bardeli, Etta Eyong (Tay Abed, m.20), Toljan, Kareem Tunde, Nacho Pérez. En la segunda parte jugaron P. Campos, Xavi Grande, Roger Brugué, C. Álvarez (Edgar Alcañiz, m.65), Carlos Espí, Paco Cortés, Martin Krug, Calatrava, Edgar Alcañiz, Manel Usedo (Marc Santos, m.65), Huseini y Dani Cervera.