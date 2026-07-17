El pequeño pueblo de Unai Simón, volcado con España: "Sus abuelos están muy nerviosos"

Pablo Corrales, uno de los vecinos de Carmina y Juanito, como llaman familiarmente en San Marcial a los abuelos de Unai Simón, declaró a EFE que, cuando habló anoche con ellos sobre la final entre España y Argentina, "estaban muy nerviosos, hablaban poco".

Como unos vecinos más, Carmina y Juanito han colgado una gran bandera de España de la ventana de su casa y en el pronóstico del resultado del partido en esta localidad de 130 habitantes de Castilla y León hay unanimidad en que España logrará la victoria.

El guardameta, de 29 años y nacido en Vitoria (País Vasco), veraneaba de niño en San Marcial y siguió acudiendo al pueblo con el paso del tiempo a medida que iba ascendiendo de categoría en el Athletic de Bilabo. Incluso tras convertirse en titular en el equipo rojiblanco no dejó de regresar a ver a sus abuelos cuando el fútbol se lo permitía.

Por ello, en San Marcial la mayoría de vecinos ronda la treintena puede presumir de haber jugado con él algún partidillo, y alguno incluso de haber metido un gol al portero que ostenta el récord de más minutos imbatido en la historia de los Mundiales de fútbol, 650 hasta el gol de Bélgica.

Cuando era niño, Simón jugaba con el resto de chicos del pueblo en las porterías del frontón de la localidad, según explicó otro vecino de la pedanía, Jaime Sánchez.

"Toda la gente de su edad son amigos" del portero de la selección, ha indicado este vecino, hijo del primer propietario de El Cruce, el bar del pueblo que se ha convertido en el centro neurálgico de cada partido del Mundial.

En el establecimiento hostelero, que está especialmente concurrido cuando juegan los pupilos de Luis de la Fuente, dejan testimonio de los orígenes de Unai Simón, no solo porque fue sede de la peña futbolística que lleva su nombre, sino también porque encima de la barra hay una foto del guardameta junto a la leyenda "Peña Athletic Club Unai Simón. San Marcial" y un escudo que fusiona los colores del club bilbaíno con las bandas verdirrojas de la bandera de Zamora.

El domingo por la noche los colores que predominarán serán otros, los de las banderas y camisetas de la selección española que ya comienzan a verse en el pueblo, como preludio de la ansiada segunda estrella dorada que en San Marcial están preparados para celebrar por todo lo alto.