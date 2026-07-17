El técnico español Jorge Vilda "muy orgulloso" del papel de Marruecos en el Mundial 2026

Vilda realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que presentó este viernes la convocatoria de 26 jugadoras que participarán en el campeonato continental.

"Estamos muy orgullosos de lo que ha hecho nuestra selección en el Mundial (de 2026) y en la anterior Copa de África. Es una alegría poder vivir la emoción con la que se vive en Marruecos el fútbol", subrayó.

El entrenador español señaló que él y su equipo siguieron los partidos de los 'Leones del Atlas' y celebraron sus victorias en las redes, al tiempo que añadió que las jugadoras no sienten "ningún tipo de presión", sino "de ilusión", y aseguró que ahora "quieren seguir dar la alegría a todo Marruecos".

Subcampeona en la anterior copa africana, la selección femenina marroquí enfrentará a Kenia el próximo 26 de julio en Rabat, en un partido que corresponde al grupo A, en el que también se medirá a Senegal y Argelia.

Vilda elogió las cualidades del equipo keniano al que definió con un rival que supone una "prueba dura", y señaló que cualquier victoria en estas competiciones constituye "una gran conquista".

El técnico expresó su confianza en sus jugadoras y en su capacidad para sobreponerse ante las adversidades.

La lista de las 26 jugadoras convocadas es la siguiente:

- Porteras: Khadija Er-Rmichi, Ines Arouaissa, Fatima-Zahra El Jebraoui.

- Defensa: Hanane Ait El Haj, Zineb Redouani, Aziza Rabbah, Siham Boukhami, Rania Boutiebi, Nouhaila Benzina, Maryame Atiq, Nesryne El Chad.

- Centrocampistas: Soumia Hady, Ghizlane Chebbak, Najat Badri, Hajar Said, Yasmin-Katie M’Rabet, Elodie Nahla Nakkach.

Delanteras: Kenza Chapelle, Imane Saoud, Kautar Azraf, Jade Nassi, Fatima Tagnaout, Sakina Ouzraoui, Chaimaa Mourtaji, Ibtissam Jraidi, Sanaa Mssoudy.