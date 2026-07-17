El Valencia afronta su primer test ante el Petro de Luanda en Girona

El equipo valencianista, que la pasada semana retomó los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna y esta se ha ejercitado en las instalaciones del Royalverd Training Center en Girona, se medirá al vigente campeón de la Primera División de Angola a las 18.30 horas (16.30 GMT).

El encuentro, que desde el club es calificado más como un partido-entrenamiento, permitirá a Corberán ver los primeros minutos de los nuevos fichajes Justin de Haas, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato.

El técnico de Cheste podrá probar distintos sistemas con los jugadores del primer equipo, a excepción del lesionado Dimitri Foulquier, y también tendrá la oportunidad de ver en acción a los canteranos que ha convocado para este primer ‘stage’.

Los nueve futbolistas de la cantera que han sido llamados por Corberán son: Vicent Abril, Alain Gómez, Iker Córdoba, Rubo Iranzo, Amos Wanjala, Rodrigo Gamón, Aarón Mayol, David Otorbi y Mario Domínguez.

Después del partido, el equipo volverá a Valencia para seguir entrenándose en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde continuará preparando el inicio de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) y jugará otros dos partidos amistosos contra el Eldense y Castellón.