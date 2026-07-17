Eslovenia celebra el nombramiento de Slavko Vincic como árbitro de la final del Mundial

La cadena deportiva Sportklub destacó hoy con "Slavko Vincic escribe la historia de Eslovenia entre lágrimas", al relatar que el árbitro, de 46 años, no pudo contener sus emociones cuando Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, le comunicó su nombramiento.

El árbitro esloveno será asistido en las bandas por dos compatriotas: Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic.

La emisora pública RTV SLO recogió las palabras del propio Vincic, quien aseguró que al principio quedó "en estado de shock" y luego sintió, sobre todo, una enorme felicidad, al tiempo que confesó que "estaba temblando".

Por su parte, el diario Delo destacó el discurso de Collina ante el grupo de árbitros, en el que recordó que vestir la camiseta con franjas doradas reservada para la final del torneo es un honor excepcional y que este año le corresponde a Vincic.

El portal de noticias Siol.net calificó el nombramiento como un "momento histórico para Eslovenia", ya que será la primera vez que un árbitro esloveno dirija una final de un Mundial.

Detrás de los titulares hay también una historia muy personal. Un perfil publicado por e-Maribor señala que Vincic es ingeniero de telecomunicaciones de formación, está casado y tiene dos hijos, y que comenzó a arbitrar a los 21 años casi por casualidad.

En una entrevista anterior, el colegiado explicó que un tío suyo, que ya era árbitro, le animó a intentarlo, ya que él nunca había logrado consolidarse como futbolista.

Con el tiempo se convirtió en el primer ciudadano de Maribor, la segunda ciudad de Eslovenia, en arbitrar un partido de la Liga de Campeones de la UEFA.

Desde 2010 es árbitro oficial de la FIFA y en 2024 dirigió la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund en el estadio de Wembley, en Londres.

Dos años antes había dirigido varios encuentros del Mundial de Catar 2022, entre ellos, la derrota de 2-3 de Argentina contra Arabia Saudí, aunque la Albiceleste acabó ganando el torneo.

El esloveno ha dirigido hasta ahora cuatro partidos internacionales de España, sin que la Roja haya sufrido una derrota.