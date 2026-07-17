Fattore, el nieto del 'Gringo' Scotta, seguirá un año más en el filial del Sevilla

El nieto del 'Gringo' seguirá así vinculado al Sevilla, entidad en la que Scotta dejó la impronta de un disparo letal en las cuatro temporadas en las que jugó en el Sánchez Pizjuán, entre 1976 y 1980, en las que formó una recordada delantera con el campeón del mundo en 1978 Daniel Bertoni.

Valentino Fattore, con pasaporte español pero nacido en Argentina, se formó en los escalafones inferiores desde los 9 años hasta su salida del club en el verano de 2023, tras acumular 77 partidos y nueve goles con el Sevilla Atlético.

Tras su paso por el Aris de Salónica griego las dos siguientes campañas, la pasada temporada la comenzó en el Marbella, del que se desvinculó en el mercado invernal para acabar recalando de nuevo en el Sevilla Atlético para la segunda parte de la temporada en Primera Federación (tercera categoría del fútbol español), en la que disputó 15 partidos y anotó tres goles.