La ministra española de Educación dice que está convencida de que España ganará la final

En declaraciones en 'La 1' de RTVE, la ministra, que acudirá a la final del Mundial de fútbol contra Argentina que se celebrará en Nueva York, ha dicho: "todo el país estamos apoyando a una selección de la que estamos muy orgullosos", y esperando "que entreguen la copa, sea quien sea", en alusión al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el encargado de hacerlo.

"El domingo va a ser un gran día, tenemos una magnífica selección y estoy convencida de que vamos a ganar el Mundial de Fútbol. Todos estamos pendientes de que esa copa venga para España", ha señalado Tolón, que también ha elogiado el esfuerzo de la selección femenina de fútbol, "auténticas campeonas", que en la categoría sub-19 se acaba de proclamar campeona de Europa por quinta vez consecutiva .

El Gobierno ha confirmado este viernes la presencia en el partido de su presidente, Pedro Sánchez, quien al término del encuentro se desplazará directamente desde Nueva York a Argel para una visita oficial que tiene prevista.

Zarzuela ya había adelantado esta semana que en esa final estarán presentes tanto los reyes como la princesa Leonor y la infanta Sofía.