“Laporta sabe que Julián no va a jugar en el Barcelona la próxima temporada”, según Atleti

“Conozco a 'Jan' lo suficiente para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Tengo una buena relación personal con él. Hablé personalmente con él y le dije: ‘por favor, déjalo estar, no lo queremos vender ni lo vamos a vender, deja de insistir’”, valoró el dirigente del club rojiblanco en una entrevista a los medios oficiales de la entidad, publicada este viernes.

“Pero él mantiene esa situación, porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta mantener esta relación con el aficionado y con los medios, pero él sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el Barcelona la próxima temporada. No obstante, le gusta mantener ese juego con aficionados y con medios de comunicación... Y lo peor, con el mismo Julián”, recalcó.

El Atlético de Madrid ha manifestado insistentemente, de forma privada y pública, su intención de no vender al internacional argentino Julián Alvarez, con contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

El pasado 23 de junio, ante el interés del Barcelona en su fichaje, el atacante argentino, que disputará este domingo la final del Mundial 2026 frente a España, declaró: "Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”.

El Atlético ya ha rechazado sendas propuestas del Barcelona y del Real Madrid por el delantero durante este verano.