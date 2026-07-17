Más de 200 países apoyan un cuarto mandato para Infantino, según The Guardian

Sólo unos pocos países, entre ellos Alemania y algunos europeos, faltan por dar ese paso, aunque su participación no sea necesaria para que el próximo marzo se formalice su reelección en el congreso de la FIFA.

Infantino, de 56 años y presidente del organismo rector del fútbol desde 2016, es por el momento el único candidato a esa elección, aunque todavía pueden aparecer otros nombres hasta el 18 de noviembre, cuando se cierra la presentación de candidaturas.

No parecen haberle afectado las polémicas que han envuelto a la organización del actual campeonato del mundo que termina el domingo, principalmente la suspensión de la tarjeta roja al delantero estadounidense Foliran Balogun a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o la negativa de este país organizador a conceder un visado al árbitro somalí Omar Artan para entrar en su territorio.

Según el rotativo británico, la UEFA, que ha criticado ambas decisiones, analiza la presentación de otro candidato para que se enfrente a Infantino, no tanto porque vaya a tener opciones reales, sino para que al menos permita abrir un debate sobre el rumbo de la organización.

Si apareciese otro candidato, algunos países podrían cambiar el sentido de sus apoyos, pero para evitarlo The Guardian cree saber que el entorno de Infantino está presionando a distintos países para que eso no suceda y confirmen su apoyo inquebrantable al presidente actual, unas presiones que contravienen el código interno de la FIFA.