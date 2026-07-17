Ter Stegen vuelve a entrenarse con el Barça pendiente de cerrar su pase al Ajax

El extremo está ultimando los últimos detalles para estampar su firma con el Barça y se espera que los mismos estén resueltos este mismo viernes y que pueda participar ya en la sesión de esta tarde a las 18.00h CET.

Ante la inminente marcha de Ter Stegen a Amsterdam, el técnico barcelonista Hansi Flick ha reclamado la presencia en la sesión del joven meta Iker Rodríguez, un prometedor portero de 18 años.

A la sesión, con mayoría de jugadores del filial y del juvenil, y aún sin los mundialistas, faltaron los jóvenes Xavi Espart y Hafiz Gariba, uno para prevenir sobrecargas tras un verano repleto de compromisos con las selección española sub-19 y el segundo por un pequeño problema de salud.

Del primer equipo participaron en el entrenamiento matinal, el meta polaco Wojciech Szczesny, los defensas Alejandro Balde, Gerard Martín, Andreas Christensen y Héctor Fort, además de los mediós Marc Casadó y Marc Bernal y el delantero Roony Bardghji.