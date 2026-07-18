Video: Lucas Romero sufre grave lesión en su debut en México

En duelo de la primera fecha del torneo Apertura del fútbol mexicano, el mediocampista paraguayo Lucas Romero, quien en el primer semestre estuvo en la Universidad de Chile, fue titular en Juárez, que perdió 1-0 contra el Puebla.

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En el minuto 2, en plena disputa aérea por el balón, el oriundo de Choré (departamento de San Pedro) se dañó la rodilla izquierda, siendo reemplazado inmediatamente.

🚑❌ Malas noticias para @fcjuarezoficial. Lucas Romero tuvo que salir de cambio a los seis minutos por una lesión.



Denzell García ingresa desde temprano en el partido. pic.twitter.com/PDClahaodB — FOX (@somos_FOX) July 18, 2026

Luego del encuentro, el entrenador de los Bravos, el portugués Pedro Caixinha manifestó que Lucas sufrió una lesión de ligamento cruzado, por lo que para el deportista de 23 años, la temporada futbolística está terminada.

Romero comenzó su carrera en el Panchito López de Choré, desde donde vino a las formativas de Libertad. Su estreno en Primera se produjo de la mano de Tacuary, y su consolidación plena se dio en Recoleta FC. Su rendimiento fue tan elevado que le permitió su convocatoria a la selección nacional.