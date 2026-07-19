El Consejo de Europa pide a la FIFA que proteja al fútbol de las presiones políticas

"La influencia política también se ejerce ya hasta en el propio terreno de juego. Una sanción fue suspendida durante la competición después de que un jefe de Estado llamara al presidente de la FIFA. Cuando las reglas se eluden debido a las presiones, cualquier resultado puede ser puesto en entredicho", anotó en un comunicado el secretario general del Consejo de Europa, el suizo Alain Berset.

Las declaraciones aluden a la llamada que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo al de la FIFA, Gianni Infantino, para que anulase la suspensión de un partido por una roja a la estrella de la selección estadounidense, Folarin Balogun, tras su expulsión en los dieciseisavos del mundial ante Bosnia. La sanción fue levantada temporalmente y Balogun participó en la derrota en octavos ante Bélgica (1-4), en medio de la indignación general.

"La propuesta que dirijo a la FIFA es la de organizar un 'tercer tiempo'. Se trataría de iniciar desde esta misma noche un diálogo constructivo, con el fin de preparar el marco de integridad que se aplicará en la Copa del Mundo de 2030" que se celebra en España, Marruecos y Portugal, refirió Berset.

Para el secretario general del Consejo de Europa, "la fiesta terminará esta noche", tras la final del mundial entre España y Argentina, pero "las preguntas permanecerán". "La próxima crisis ya ha comenzado. Tiene dos nombres: el dinero y el poder", agregó.

Berset denunció que "se gana una apuesta haciendo perder a otras personas", una situación que abre la puerta al "fraude".

"Esta Copa del Mundo la ha abierto todavía más. Por primera vez, la FIFA cuenta entre sus socios oficiales con una empresa del sector de los mercados predictivos, la cual está presente incluso en los estadio".

El Consejo de Europa, cuya sede está en Estrasburgo (Francia) y fue fundado en 1949 por 10 países europeos, es un organismo que no pertenece a la UE y que agrupa a 46 Estados del Viejo Continente, entre los que figuran los 27 de la UE.

Berset recordó el papel del Consejo de Europa en la elaboración de normas jurídicas internacionales sobre la seguridad de los espectadores, la lucha contra el dopaje y el combate contra el amaño de partidos y ahondó en la importancia de la cooperación internacional y reglas vinculantes.