El Correo de Austria emite un bloque de dos sellos dedicado a David Alaba

En un comunicado, la entidad estatal anunció que con estas estampillas inaugurará, un día después de la final de la Copa del Mundo, que disputan este domingo las selecciones de España y Argentina, una nueva serie filatélica titulada 'Deportes'.

"Con David Alaba, el servicio postal austríaco dedica por primera vez un sello propio a uno de los futbolistas de mayor éxito internacional del país", destacó la empresa estatal.

El pistoletazo de salida de la nueva serie lo da así "una personalidad que lleva muchos años marcando el fútbol austríaco al más alto nivel", agregó.

Por su parte, Alaba declaró en la nota considerar "un gran privilegio" y un "honor verdaderamente enorme" tener un sello propio, al que aseguró que reservará "un lugar muy especial" en su casa.

"Con este sello no sólo homenajeamos a un atleta excepcional, sino también a un modelo a seguir mucho más allá del fútbol", subrayó Peter Umundum, director general adjunto de la Post, tras recordar que el defensa vienés, de 34 años, "ha dejado su huella en los escenarios futbolísticos más grandes de Europa".

El bloque de dos sellos, diseñado por Melanie Musegg, muestra un fondo de franjas verdes y líneas blancas en alusión a la estructura de un campo de fútbol. El lado izquierdo presenta un retrato de Alaba, mientras que el derecho lo muestra en plena acción de juego con la equipación de la selección nacional.

El primer sello, con un valor nominal de 3,5 euros, está destinado al servicio de correo certificado, mientras que el segundo tiene un valor de 1 euro para envíos nacionales estándar. Ambos saldrán a la venta este lunes con una tirada total de 160.000 unidades.

Alaba comenzó su carrera futbolística en el club austríaco SV Aspern y, tras pasar por el FK Austria Viena y el FC Bayern Múnich, se convirtió en uno de los jugadores más polifacéticos de Europa.

El zaguero militó en el Real Madrid desde 2021 hasta este año; el pasado 22 de mayo se anunció formalmente su salida del conjunto blanco tras cinco temporadas en las que levantó once títulos.

Con numerosos trofeos nacionales y cuatro títulos en la Liga de Campeones de la UEFA -dos con el Bayern y dos con el conjunto merengue-, el exmadridista es uno de los futbolistas austríacos más laureados de la historia y en diez ocasiones ha sido elegido 'Futbolista del Año' en su país.