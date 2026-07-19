El hispano-argentino Juan Cruz llega cedido al Málaga desde el Leganés

Cruz, de 26 años, se formó en las categorías inferiores del Málaga e, incluso, llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 2017-18; y jugó en el Atlético Malagueño, que entonces dirigía el actual técnico malaguista, Juan Francisco Funes.

Posteriormente fichó por el Betis Deportivo en la campaña 2020-21 y a continuación debutó con el Real Betis dirigido por el chileno Manuel Pellegrini.

Una lesión le privó de seguir en el conjunto bético hasta que se comprometió con el Leganés en la 2023-24.